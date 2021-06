Steinmeier präsentiert Kurzfilm über Villa Hammerschmidt

Die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) bezeichnete den Film als «unheimlich gute Idee». Dennoch wäre es toll, wenn man diesen historischen Ort bald wieder persönlich besuchen könne. «Ich selber war übrigens auch zum ersten Mal bei einem Tag der offenen Tür überhaupt in der Villa Hammerschmidt», erzählte sie. Der Präsident des Hauses der Geschichte, Hans Walter Hütter, sagte, es gebe kaum etwas Schöneres, als an einem Sommerabend mit einem Glas Wein in der Hand auf den Stufen der Villa zu stehen und auf den Rhein zu schauen. «Das Interesse an den historischen Orten ist immens», versicherte er. Das gelte auch für den Kanzlerbungalow und das Palais Schaumburg, Amtssitz der ersten Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Helmut Schmidt.

