Maskenvorfall in Supermarkt: Prozessbeginn am 24. Juni

Bonn (dpa/lnw) - Nach einem eskalierten Maskenstreit in einem Supermarkt in Troisdorf beginnt am 24. Juni der Prozess vor dem Bonner Landgericht. Die Anklage wirft zwei Männern und einer Frau gefährliche Körperverletzung sowie Angriff auf Polizeibeamte vor.