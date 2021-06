Weltfahrradtag: ADFC fordert mehr und bessere Radwege

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Nordrhein-Westfalen hat anlässlich des Weltfahrradtags (3. Juni) mehr und bessere Fahrradwege gefordert. In den meisten Städten in NRW würden die Menschen vom Radfahren abgehalten, weil es an sicheren und komfortablen Radwegen fehle, teilte der ADFC am Dienstag in Düsseldorf mit. «Niemand will wahrhaben, dass hier bei uns noch Kinder an Landstraßen ohne Geh- und Radweg unterwegs sein müssen, um zur Schule zu kommen, wo Fahrzeuge mit 70 Stundenkilometern an ihnen vorbeirasen», erklärte die stellvertretende ADFC-Landesvorsitzende, Annette Quaedvlieg.

Von dpa