Noch keine Zuschauer-Rückkehr beim VfL Gummersbach

Gummersbach (dpa/lnw) - Handball-Zweitligist VfL Gummersbach muss weiterhin auf eine Zuschauer-Rückkehr warten. Für die eigentlich mit Besuchern eingeplante Partie an diesem Freitag gegen Bayer Dormagen haben die Behörden keine Erlaubnis erteilt, weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis am Stichtag auf 52,6 angestiegen ist. Für Spiele vor Zuschauern ist die Inzidenzstufe 2 (35 - 50) eine Grundvoraussetzung. Die Gummersbacher hoffen nun darauf, in den beiden letzten Heimspielen der Saison gegen den HC Elbflorenz 2006 (16. Juni) und HSG Konstanz (19. Juni) vor Publikum antreten zu können.

