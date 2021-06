Telgte (dpa) - Der Textildiscounter Takko hat in der Corona-Pandemie deutliche Umsatzeinbußen verkraften müssen. Die Nettoumsatzerlöse sanken in dem Ende Januar abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 um 17 Prozent auf gut 942 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Telgte im Münsterland mitteilte. Zum Ergebnis machte Takko keine Angaben.

Von dpa