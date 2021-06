Generatoren alter Steinkohlekraftwerke werden umgerüstet

Bonn (dpa/lnw) - Teile der Steinkohlekraftwerke Westfalen in Hamm sowie Heyden (Minden-Lübbecke) bekommen eine neue Rolle bei der Stromversorgung. Die Generatoren der beiden Kraftwerke sollen zu rotierenden Phasenschiebern umgerüstet werden, die dafür sorgen, dass das Stromnetz die notwendige Spannung hält. Entsprechende Planungen hat die Bundesnetzagentur bestätigt. Kohle werde in den Anlagen nicht mehr verfeuert, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Von dpa