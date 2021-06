Medienbericht: BVB verweigert Reyna Teilnahme am Gold Cup

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund plant in der Vorbereitung zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga mit Giovanni Reyna und verweigert dem Offensivspieler laut einem Bericht der «Ruhr Nachrichten» die Teilnahme am Gold Cup. «Den Gold Cup wird er nicht bestreiten», bestätigte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl der Zeitung am Dienstag, dass der 18 Jahre alte Auswahlspieler der USA keine Freigabe für die Teilnahme an den nord- und mittelamerikanischen Kontinentalmeisterschaften (10. Juli bis 1. August) erhalten soll.

Von dpa