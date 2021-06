41-Jährige lag tot in Wohnung - Lebensgefährte in Haft

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 52-Jähriger aus Castrop-Rauxel steht im Verdacht, seine in Dortmund wohnende Lebensgefährtin getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund am Dienstag berichtete, war die Leiche der 41-Jährigen bereits vor gut einer Woche in der Wohnung der Frau entdeckt worden. Möglicherweise habe sie zuvor bereits mehrere Wochen dort gelegen, erklärte die Dortmunder Staatsanwältin Alina Hildesheim.