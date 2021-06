Drogenrazzia im Rhein-Erft-Kreis: Drei Festnahmen

Die Beamtinnen und Beamten stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, wie es weiter hieß. Neben Drogen wurden auch größere Mengen Bargeld und Waffen gefunden. Bei dem Verfahrenskomplex, in dem gegen mehrere Personen aus Elsdorf und Umgebung ermittelt wird, soll es hauptsächlich um den gewinnbringenden Verkauf von Marihuana und Kokain gehen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen waren die Fahnder den Beschuldigten auf die Spur gekommen. Mehrere Verdächtige seien bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.

