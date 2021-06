Compugroup übernimmt Archivierungsspezialist Visus Health

Koblenz/Bochum (dpa) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup übernimmt den Bildarchivierungsspezialisten Visus Health. Für das Bochumer Unternehmen zahlt der MDax-Konzern rund 50 Millionen Euro in bar, wie Compugroup am Dienstag in Koblenz mitteilte. «Visus ergänzt unser bestehendes Produktportfolio perfekt und wir sehen zahlreiche Möglichkeiten, diese Lösungen mit unseren erfolgreichen Ambulanz- und Krankenhausinformationssystemen zu kombinieren», sagte Compugroup-Chef Dirk Wössner.

Von dpa