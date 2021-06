Mann soll Lebensgefährtin (84) getötet haben

Essen (dpa/lnw) - Ein vermutlich psychisch kranker 72-Jähriger soll in Essen seine 84 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann nach der Tat vor knapp zwei Wochen selbst die Polizei angerufen und von seiner leblosen Lebensgefährtin berichtet. Ein Notarzt bescheinigte eine unklare Todesursache. Bereits in der Wohnung fand die Kripo Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Von dpa