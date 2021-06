Xanten (dpa/lnw) - Abenteuerlicher Badeausflug: Die Feuerwehr hat in Xanten im Kreis Wesel eine Gans aus einem etwa fünf Meter tiefen, ehemaligen Klärbecken gerettet. Dafür ließen die Helfer einen Feuerwehrmann mithilfe einer Drehleiter in das Becken herab, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Dieser konnte die Gans mit einem Kescher unverletzt einfangen.

Von dpa