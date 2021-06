BVB-Profis Sancho und Bellingham in Englands EM-Kader

London (dpa) - Borussia Dortmunds Ausnahmetalente Jadon Sancho und Jude Bellingham haben den Sprung in Englands finalen Kader für die Fußball-EM geschafft. Der 21 Jahre alte Flügelstürmer und der 17-jährige Mittelfeldspieler stehen als einzige Bundesliga-Profis im 26-köpfigen Aufgebot, das Nationaltrainer Gareth Southgate am Dienstag bekanntgab. Bellingham ist zudem der jüngste Akteur im Kader der Three Lions, für die das Finale am 11. Juli im Wembley-Stadion in London das große Ziel ist. Angeführt werden die Engländer von Kapitän und Top-Stürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspur.

Von dpa