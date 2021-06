Dortmunds U23 vor Aufstieg: Essen kaum noch mit Chancen

Dortmund (dpa) - Die U23 von Borussia Dortmund steht dicht vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Nach dem 3:1 (1:0) im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten SV Bergisch Gladbach geht die BVB-Reserve mit drei Punkten Vorsprung in das Saison-Finale am Samstag und braucht aus dem letzten Spiel noch einen Punkt. Rot-Weiss Essen, das im DFB-Pokal mit dem Viertelfinal-Einzug für Furore gesorgt hatte, hat somit nur noch geringe Chancen.

Von dpa