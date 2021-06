Hoverboard brennt: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Bergisch-Gladbach (dpa/lnw) - Ein brennendes Hoverboard im Wohnzimmer hat eine Wohnung in Bergisch-Gladbach unbewohnbar gemacht. Die Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Als die Feuerwehr eintraf, gab es eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Mit einer Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte über den Balkon in die Wohnung. Sie kühlten das brennende Hoverboard herunter und brachten es auf den Balkon. Durch das rauchfreie Treppenhaus wurden die weiteren Bewohner des Hauses ins Freie geführt.

Von dpa