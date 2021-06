Friedhelm Funkel über Trainerjob: «Ich schließe nichts aus»

Berlin (dpa) - Friedhelm Funkel schließt eine erneute Rückkehr auf die Trainerbank nicht aus. Eigentlich wollte der Fußballlehrer, der den 1. FC Köln in der Relegation vor dem Bundesligaabstieg bewahrte und den Club nach acht Spielen wieder verlässt, jetzt endgültig in den Ruhestand gehen. «Das ist nun ein schöner Abschluss. Wobei: Ich schließe nichts mehr aus. Das habe ich gelernt», schrieb Funkel in einem Gastbeitrag in der «Sport Bild» (Mittwoch). Eine ganze Saison schaffe er aber nicht mehr. «Ich werde im Dezember 68, da mache ich mir nichts vor. Aber ein paar Wochen am Ende. Vielleicht...»

Von dpa