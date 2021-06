Antisemitische Demo: Weitere Verdächtige ermittelt

Bei dem Vorfall am 12. Mai hatte die Polizei nahe der Gelsenkirchener Synagoge mit wenigen Einsatzkräften bis zu 180 Demonstranten gegenübergestanden, die antisemitische Sprechchöre angestimmt hatten.

Die Tatverdächtigen gehören den Angaben zufolge verschiedenen Nationalitäten an und sind teilweise bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Ein 30 Jahre alter deutscher Tatverdächtiger, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden sei, sei bereits am vergangenen Freitag festgenommen worden.

