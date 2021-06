Polizei stoppt Wohnmobil-Dieb nach 80-km-Verfolgungsfahrt

Xanten (dpa/lnw) - Nach rund 80 Kilometer langer Flucht mit einem gestohlenen Wohnmobil ist ein Mann erst durch eine Kollision mit einem Streifenwagen gestoppt worden. Der Besitzer des Wohnmobils in Xanten am Niederrhein habe den Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.15 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagen hätten danach die Verfolgung des Fahrzeugs aufgenommen, teilte die Polizei mit.

Von dpa