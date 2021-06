Prozess nach tödlichem Autorennen in Moers neu aufgerollt

Kleve (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Autorennen in Moers im April 2019 hat vor dem Klever Landgericht erneut der Prozess gegen den 24-jährigen Hauptangeklagten begonnen. Das Gericht hatte den Mann 2020 wegen Mordes in Tateinheit mit einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof im Frühjahr aufgehoben. Nun wird neu verhandelt. Am ersten Prozesstag hörte das Gericht zahlreiche Zeugen und einen Sachverständigen. Mit einem Urteil wird bereits am 7. Juni gerechnet (Az.: 140 Ks 6/19).

Von dpa