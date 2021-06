106 Straftaten in NRW nach Nahost-Unruhen

Düsseldorf (dpa) - Im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen im Nahen Osten hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen 106 Straftaten registriert. Bei einem Großteil handele es sich um antisemitische und anti-israelische Taten, teilte das NRW-Innenministerium am Mittwoch in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Es werde gegen 161 Verdächtige ermittelt, von denen 58 bereits namentlich identifiziert seien.