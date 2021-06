Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Razzia gegen mutmaßliche Impfpassfälscher in Nordrhein-Westfalen sind die drei Verdächtigen wieder auf freiem Fuß. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch auf Anfrage. Gefälschte Impfpässe seien bei der Durchsuchungsaktion in Solingen, Düsseldorf und Dortmund nicht entdeckt worden.

Von dpa