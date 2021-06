Landeskirche beschließt Pastoralteams

Bielefeld (dpa/lnw) - Neben Pfarrerinnen und Pfarrern sollen künftig in allen evangelischen Gemeinden von Westfalen auch andere Berufsgruppen Leitungsverantwortung in Pastoralteams übernehmen. Auf ihrer Frühjahrstagung beschloss die westfälische Landessynode am Mittwoch mit großer Mehrheit ein Konzept zur gleichberechtigten Zusammenarbeit von Geistlichen mit Diakoninnen, Kirchenmusikern oder Gemeindepädagogen. Diese interprofessionelle Zusammenarbeit sei bislang in einigen Pilotprojekten erfolgreich erprobt worden und soll nun Standard in den Landeskirchen von Westfalen werden, wie die Synode zum Abschluss ihrer viertägigen Frühjahrstagung mitteilte.

Von dpa