Türkei-Freundschaftsspiel ohne Zuschauer

Paderborn (dpa/lnw) - Das Testspiel der türkischen Nationalmannschaft wenige Tage vor der Fußball-Europameisterschaft gegen die Auswahl von Moldawien am Donnerstag in Paderborn findet vor leeren Rängen statt. Darauf weisen der europäische Fußballverband (UEFA), der türkische Verband (TFF) sowie die Polizei Paderborn und der SC Paderborn in einer Mitteilung am Mittwoch ausdrücklich hin. Der Zutritt zum Stadion und zum Stadionvorplatz sei nicht möglich, Fans sollen daher erst gar nicht zum Paderborner Stadion kommen.

Von dpa