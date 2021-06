Bericht: Union Berlins Andrich vor Wechsel nach Leverkusen

Der gebürtige Potsdamer Andrich gehörte in der abgelaufenen Saison erneut zu den Leistungsträgern und hatte Anteil, dass sich Union als Siebter für die neu geschaffene Conference League qualifizierte. Er erzielte in 29 Bundesligaspielen fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Andrich war 2019 vom Zweitligisten Heidenheim in die Hauptstadt gekommen und legte seitdem eine starke Entwicklung hin.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-835375/2