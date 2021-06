Einsprüche in Regionalliga: Noch keine Ehrung bei BVB-Titel

Dortmund (dpa) - Ein möglicher Titel-Gewinn der U23 von Borussia Dortmund am Wochenende würde zunächst nur unter Vorbehalt gelten. Wie der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) am Mittwoch mitteilte, würde die Reserve des BVB im Falle der Meisterschaft am Samstag noch nicht geehrt. Grund hierfür sei die Tatsache, dass «gegen die Spielwertungen einzelner beteiligter Vereine noch Einsprüche vorliegen». Um welche Einsprüche es sich handelt und wer sie eingelegt hat, teilte der Verband nicht mit.