Feuerwehr und Tiefbauamt seien bei dem Straßeneinbruch im Stadtteil Mehlem im Einsatz gewesen. Die Unfallstelle befinde sich in einem Wendehammer, die Straße sei komplett gesperrt, teilte die Stadt weiter mit. Bereits vor einigen Wochen sei die Straße auf einem kleinen Stück eingebrochen, weshalb der Betonmischer am Mittwoch dort im Einsatz gewesen sei. In der Straße sollte der Kanal saniert werden.

