18-Jähriger fährt wertvollen US-Oldtimer zu Schrott

Ennepetal (dpa/lnw) - Ein alkoholisierter Fahranfänger hat auf einer Spritztour mit Freunden einen schweren Unfall mit einem wertvollen US-Oldtimer gebaut. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 18 Jahre alte Mann am Dienstagabend mit einem Dodge-Oldtimer mit überhöhter Geschwindigkeit in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) unterwegs gewesen und habe in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa