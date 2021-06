Freispruch nach Pfefferspray-Alarm an Düsseldorfer Gymnasium

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem folgenschweren Reizgas-Streich an einem Düsseldorfer Gymnasium ist ein Schüler freigesprochen worden. Dem inzwischen 16-Jährigen, der bestritten hatte, das Pfefferspray im Treppenhaus versprüht zu haben, habe die Tat nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden können, befand das Amtsgericht am Mittwoch in Düsseldorf.