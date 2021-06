Wolfspaar in der Eifel nachgewiesen

Düsseldorf/Monschau (dpa/lnw) - In der Eifel hat sich ein Wolfspaar angesiedelt. Das NRW-Umweltministerium berichtete am Mittwoch über einen entsprechenden Nachweis. Das Territorium des Tierpaares liege zwar schwerpunktmäßig im belgischen Teil des Hohen Venns östlich von Eupen - es reiche aber bis über die Landesgrenze bis nach Monschau in der Nähe von Aachen. Das Herkunftsrudel des Rüden sei nicht bekannt. Die Wölfin stamme aus einem Rudel in Niedersachsen.

Von dpa