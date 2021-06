Verweilverbot: Polizei fürchtet Provokationen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Polizei fürchtet unter anderem nach Ankündigungen in Sozialen Netzwerken Provokationen am kommenden langen Wochenende in der Altstadt oder am Rheinufer. So sei der Aufruf bekannt, im «Schneckentempo» an der Polizei vorbei zu gehen - um das geltende Verweilverbot auszureizen. Es gebe auch den Vorschlag, wegen des Alkoholverbots Getränke in andere Flaschen umzufüllen, sagte der Leitende Polizeidirektor Dietmar Henning am Mittwoch.

Von dpa