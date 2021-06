UNESCO-Stätten präsentieren sich online und vor Ort

Köln (dpa) - Mit dem Fahrrad durch Regensburg, den Limes entlang spazieren oder im Stadtmuseum Schleswig Neues lernen: Am UNESCO-Welterbetag präsentieren sich diesen Sonntag 40 der 46 Welterbestätten in Deutschland. Wie der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland am Mittwoch mitteilte, lassen sich die besonderen Orte in diesem Jahr nicht nur digital, sondern auch wieder direkt und hautnah erleben.

Von dpa