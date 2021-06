Köln (dpa) - Ein 13 Jahre altes Mädchen, das in Köln aus dem Rather See geborgen wurde, wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Das teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mit. Nähere Angaben über den Zustand des Mädchens konnten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag zunächst nicht machen.

Von dpa