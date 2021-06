Fahrradinitiativen fordern mehr Radwege

Wuppertal (dpa/lnw) - Mit Aktionen in mehreren nordrhein-westfälischen Städten haben Fahrradinitiativen am Weltfahrradtag für mehr Radwege demonstriert. Allein in Wuppertal beteiligten sich am Donnerstag rund 100 Radler unter dem Motto «Pop-Up-Weltfahrradtag» an der Aktion «Schnellbau-Radwege» bei der eine Spur einer vierspurigen Straße symbolisch zum Radweg umfunktioniert wurde. Weitere Aktionen waren in Bergisch Gladbach, Bochum, Köln, Marl und Mönchengladbach geplant.

Von dpa