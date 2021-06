NRW: Aufarbeitung des Leids der «Verschickungskinder»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen treibt die Aufarbeitung des Schicksals von Millionen sogenannter Verschickungskinder seit den 1950er Jahren voran. Von der Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre hinein wurden nach Schätzungen der Initiative Verschickungskinder bundesweit acht bis zwölf Millionen Kindern und Jugendliche in wochenlange Kuren geschickt. Viele dieser Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis 14 Jahren erwarteten statt Erholung in den Heimen Schlafentzug, Schläge, Isolierung, Essensentzug und Demütigung.

Von dpa