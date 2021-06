23-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Hürtgenwald (dpa/lnw) - Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 399 bei Hürtgenwald im Kreis Düren schwer verletzt worden. Der Dürener wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Demnach überholte er am Mittwochnachmittag in Richtung Großhau einen vorausfahrenden Wagen. Da ihm ein Auto entgegenkam, soll der 23-Jährige nach dem Überholen wieder auf seine Fahrbahn gewechselt und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Motorradfahrer prallte der Polizei zufolge mit seiner Maschine gegen die rechte Leitplanke und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

