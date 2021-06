Sieben-Tage-Inzidenz in NRW gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist wieder etwas gesunken. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 39,8. Am Mittwoch waren noch 42,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche registriert worden. Binnen eines Tages wurden 1137 neue Infektionen und 31 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Bundesweit lag die Inzidenz bei 34,1.