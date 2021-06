Starke Unwetter am Fronleichnam-Wochenende in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Am Fronleichnam-Wochenende könnte es in Nordrhein-Westfalen starke Unwetter geben. Der Donnerstag beginnt zunächst freundlich, bevor sich im Tagesverlauf örtliche Gewitter mit Starkregen und Hagel ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. «Dabei können schon mal 30 bis 40 Liter pro Stunde herunterkommen», sagte der Meteorologe. Vor allem am Nachmittag und Abend sei mit Unwettern zu rechnen. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad.