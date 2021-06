1. FC Köln startet am 2. Juli in Saisonvorbereitung

Köln (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln startet am 2. Juli mit den Corona-Tests in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Das teilte der dreimalige deutsche Meister nach einem Besuch des neuen Trainers Steffen Baumgart mit. Zusammen mit Geschäftsführer Alexander Wehrle und Kaderplaner Jörg Jakobs legte Baumgart vor dem Urlaub die Eckdaten für das Vorbereitungsprogramm fest. Das erste Training ist für den 5. Juli am Trainingszentrum Geißbockheim vorgesehen. Vom 16. bis zum 25. Juli bezieht der 1. FC Köln ein Trainingslager in Donaueschingen. Das Pflichtspiel-Debüt für Baumgart ist dann die erste DFB-Pokal-Hauptrunde (6. bis 9. August).