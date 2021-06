Christen feierten Gottesdienst unter Autobahnbrücke

Recklinghausen (dpa/lnw) - An einem ziemlich ungewöhnlichen Ort haben mehr als Hundert Christen des St. Katharina-Gemeindeverbundes in Recklinghausen am Donnerstag ihren Fronleichnamsgottesdienst begangen: Sie trafen sich unter einer Autobahnbrücke in Innenstadtnähe. Der Ort sei ungewöhnlich, aber passe gut zu diesem Jahr mit vielen ausgefallenen oder verlegten kirchlichen Festen, sagte Pfarrer David Formella.

Von dpa