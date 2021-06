Essen (dpa/lnw) - Mittelfeldspielerin Barbara Brecht wechselt vom Frauenfußball-Bundesligisten SGS Essen zum Zweitligaclub RB Leipzig. Dies gab der Verein am Donnerstag nach der Vertragsauflösung bekannt. Die in der Jugend des FC Bayern München ausgebildete 21-jährige Brecht kam vor einem Jahr nach Essen und absolvierte in dieser Saison sieben Pflichtspiele.

Von dpa