Schalke muss sich von Huntelaar und Kolasinac trennen

Gelsenkirchen (dpa) - Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 muss die Zukunft in der 2. Liga ohne Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar planen. Wie der Fußballclub am Donnerstag bekanntgab, könne das Engagement nach intensiver Prüfung nicht fortgesetzt werden. «Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung. Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur - all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen - war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein», sagte Vorstandsmitglied Peter Knäbel.

Von dpa