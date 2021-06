Bielefelder Schipplock wechselt zum VfB Stuttgart II

Bielefeld (dpa/lnw) - Mittelstürmer Sven Schipplock kehrt von Arminia Bielefeld zum VfB Stuttgart zurück. Wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der 32-Jährige künftig für das zweite Team des VfB in der Regionalliga Südwest spielen. In der Nachwuchsmannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst solle der gebürtige Schwabe mit seiner Erfahrung die Talente führen.

Von dpa