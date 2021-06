Prozess gegen Ex-Bundesligaprofi Naki hat begonnen

Nakis Verteidiger Peter Krieger sagte der Deutschen Presse-Agentur, sein Mandant habe sich bisher schweigend verteidigt. Deshalb könne er für ihn keine Erklärung abgeben. «Ich kann aber etwas sagen, wie wir aus Sicht der Verteidigung die Anklage einschätzen. Die Anklage beruht auf durch die Staatsanwaltschaft mit großer Akribie zusammengetragenen Gerüchten, die es in Aachen gegeben haben mag.» Man werde sehen, was in der Hauptverhandlung davon übrig bleibe.

