Kleve (dpa) - Nach der spektakulären Flucht zweier Männer aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein (NRW) wird heute (9.00 Uhr) für einen der Ausbrecher das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Deutschen Geiselnahme und besonders schweren Raub vor. Er hatte schon am ersten Prozesstag vor dem Klever Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Die beiden drogensüchtigen Straftäter sollen Ende Mai 2020 einen Pfleger mit vorgehaltenem Messer gezwungen haben, sie aus der Anstalt zu schleusen. Anschließend flüchteten sie im Auto des Pflegers rund 150 Kilometer bis Aachen. Dort wurde der jetzt Angeklagte festgenommen. Den anderen Ausbrecher erschoss die Polizei, nachdem er eine Frau mit einem Messer bedroht hatte.

