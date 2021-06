Meerbusch (dpa/lnw) - Mehrere Ärzte wollen in Meerbusch bei Düsseldorf an diesem Samstag bis zu 3000 Impfwillige im Vorbeifahren impfen. Dazu richten sie einen Drive-in-Parcours in einem Gewerbegebiet ein. An vier Stationen soll alles rund um den Pieks abgewickelt werden, berichten Arzt Markus Groteguth und seine Kollegen auf ihrer Homepage.

Von dpa