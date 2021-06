Fast zwei Drittel der gesamten Menge gingen nach China. Die Ausfuhren in das asiatische Land spülten besonders viel Geld in die Kassen der Exporteure. Der Durchschnittspreis je Tonne betrug bei den Exporten nach China den Angaben zufolge gut 113 Euro je Tonne. Bei den Ausfuhren in die übrige Welt lag der Durchschnittspreis pro Tonne bei gut 54 Euro.

Die Holzexporte aus NRW hatten im vergangenen Sommer stark angezogen und erreichten im September 2020 mit rund 324.000 Tonnen den höchsten Monatswert. Im März 2021 wurden mehr als 280.000 Tonnen ausgeführt. Neben China waren im ersten Quartal 2021 Belgien mit gut 88.000 Tonnen und Österreich mit fast 28.000 Tonnen bedeutende Empfängerländer.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-859933/2