Essen bereitet sich auf weitere Lockerungen ab Montag vor

Essen (dpa/lnw) - Nach Münster bereitet sich nun auch die Großstadt Essen auf weitere Öffnungsschritte vor. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Samstag bei unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bleiben, gelte am Montag die höchste Lockerungsstufe eins, sagte eine Stadt-Sprecherin am Freitag. Die mit 582.760 Einwohnern viertgrößte NRW-Stadt werde die Lockerungsmöglichkeiten der neuen Coronaschutz-Verordnung dann nutzen und keine eigenen strengeren Schutzmaßnahmen ergreifen. «Das wird natürlich alle freuen in Essen.»

Von dpa