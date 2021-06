Fachkräfte aus Jordanien und Ägypten für Elektrohandwerk

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Pilotprojekt soll in Nordrhein-Westfalen getestet werden, ob Fachkräfte aus Jordanien und Ägypten den Personalmangel im Elektrohandwerk lindern können. In den Modellversuch sollen 20 qualifizierte Elektronikerinnen und Elektroniker aus den beiden arabischen Staaten eine Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen aufnehmen, wie die Landesregierung am Freitag mitteilte. Mit dem Projekt werden demnach die neuen Verfahren und Chancen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erprobt.

Von dpa