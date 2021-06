In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte in einem verschlossenen und verwahrlosten Zimmer eine Fünfjährige, nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten. Im Wohnzimmer befreiten sie einen Zweijährigen, der in einem Kinderstuhl fixiert war. Der Stuhl sei wiederum an eine Heizung angebunden gewesen.

Von den Eltern fehlte jede Spur. Die Geschwister wurden vor Ort von einem Arzt begutachtet und mit Getränken versorgt. Sie waren trotz der Umstände wohlauf. Mitarbeiter des Jugendamtes nahmen die Kinder in ihre Obhut und brachten sie bei einer Pflegefamilie unter.

Während des Einsatzes sei ein Elternteil vom Einkaufen zurückgekehrt. Dies habe an den Maßnahmen aber nichts mehr geändert. Gegen die Eltern im Alter von 32 und 45 Jahren werde nun wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung ermittelt.

