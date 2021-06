Juniorinnen-Nationalspielerin Hils wechselt nach Essen

Essen (dpa/lnw) - Junioren-Nationalspielerin Miriam Hils spielt von der der kommenden Saison an für den Frauenfußball-Bundesligisten SGS Essen. Wie der Tabellenachte am Freitag mitteilte, unterschrieb die 17 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom SV Lippstadt einen Vertrag bis 2024. «Miriam ist seit Jahren eine feste Größe in den Auswahlmannschaften Westfalens sowie den U-Teams des DFB. Sie überzeugt mit ihrem gradlinigen und schnörkellosen, klaren Spiel», sagte Cheftrainer Markus Högner. Hils ist nach Maike Berentzen (Meppen) und Felicitas Fee Kockmann (Lowick) die dritte Neuverpflichtung der SGS.

Von dpa